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Силы ПВО сбили четыре беспилотника в Севастополе

Силы ПВО и мобильные группы уничтожили четыре БПЛА ВСУ в районе Балаклавы и мыса Фиолент.

Силы ПВО и мобильные группы уничтожили четыре БПЛА ВСУ в районе Балаклавы и мыса Фиолент.

Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, военные продолжают отражать очередную воздушную атаку на город.

«По предварительной информации, никто из людей не пострадал», — написал губернатор.

Ранее Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе.

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