Силы ПВО сбили четыре беспилотника в Севастополе

Силы ПВО и мобильные группы уничтожили четыре БПЛА ВСУ в районе Балаклавы и мыса Фиолент.
Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, военные продолжают отражать очередную воздушную атаку на город.
«По предварительной информации, никто из людей не пострадал», — написал губернатор.
Ранее Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе.
Узнать больше по теме
Севастополь: один из самых известных городов Черноморского региона
Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.Читать дальше