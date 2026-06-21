Марочко: ВСУ даже с усилением не могут сдержать ВС РФ на Днепропетровщине

«[Владимир] Зеленский бросил большие очень силы для того, чтобы отбить Днепропетровскую область. Действительно, с начала у них было несколько тактических успехов, но потом они полностью потеряли инициативу, поскольку не хватило ресурсов. Естественно, они не ожидали такого ожесточенного сопротивления со стороны наших военнослужащих», — сказал он.