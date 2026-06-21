ЛУГАНСК, 21 июня. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины даже после усиления своей группировки в Днепропетровской области не может сдержать наступление российских сил на данном участке. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«[Владимир] Зеленский бросил большие очень силы для того, чтобы отбить Днепропетровскую область. Действительно, с начала у них было несколько тактических успехов, но потом они полностью потеряли инициативу, поскольку не хватило ресурсов. Естественно, они не ожидали такого ожесточенного сопротивления со стороны наших военнослужащих», — сказал он.
Ранее экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров сообщал ТАСС, что Киев готовит подготовку к вывозу оборонной промышленности из Днепропетровска. По его словам, перенос оборонных предприятий из Днепропетровской области нанесет сильный удар по оборонно-промышленному комплексу Украины.