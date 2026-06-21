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Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано у северных Курил

Подземный толчок магнитудой 4,9 зарегистрирован утром в воскресенье, 21 июня, в Тихом океане у побережья северных Курил, его ощутили на Парамушире.

Источник: Reuters

Подземный толчок магнитудой 4,9 зарегистрирован утром в воскресенье, 21 июня, в Тихом океане у побережья северных Курил, его ощутили на Парамушире.

Об этом сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

По её словам, эпицентр находился в 156 км юго-восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир. Очаг залегал на глубине 30 км под морским дном.

На Парамушире сила колебаний составила 2 балла. Тревога цунами не объявлялась.

Ранее землетрясение магнитудой 5,7 произошло у восточного побережья Камчатки.