Фицо рассказал о готовности к переговорам с Путиным и Зеленским

При этом словацкий премьер отметил, что у Европейского союза есть серьёзные инструменты, с помощью которых он может влиять на действия и решения украинского руководства.
Ранее Фицо призвал создать прямую линию связи между руководством России и Украины. Он также назвал «немыслимым лицемерием» нежелание Запада поддерживать контакты и с Москвой, и с Киевом.
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