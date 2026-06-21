Фицо рассказал о готовности к переговорам с Путиным и Зеленским

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не упустит ни одной возможности для диалога с президентом России Владимиром Путиным. Фицо назвал себя сторонником переговоров и подчеркнул, что готов к диалогу не только с Путиным, но и Владимиром Зеленским.