Семья из России пострадала в ДТП в БиГ

«Пострадала семья российских граждан в легковом автомобиле в составе супружеской пары и малолетнего ребенка. Росграждане были доставлены в Университетский клинический центр РС в Баня-Луке, где им в настоящее время оказывается срочная медицинская помощь», — указала дипмиссия в Telegram.