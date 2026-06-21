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Семья из России пострадала в ДТП в БиГ

Семья из России пострадала в ДТП в Республике Сербской БиГ.

БЕЛГРАД, 21 июн — РИА Новости. Семья граждан России пострадала в ДТП в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) им оказывается медицинская помощь, заявило посольство РФ в БиГ.

Российское диппредставительство сообщило, что 20 июня произошло дорожно-транспортное происшествие на магистральной трассе Приедор — Баня-Лука РС БиГ.

«Пострадала семья российских граждан в легковом автомобиле в составе супружеской пары и малолетнего ребенка. Росграждане были доставлены в Университетский клинический центр РС в Баня-Луке, где им в настоящее время оказывается срочная медицинская помощь», — указала дипмиссия в Telegram.

Российские дипломаты отметили, что находятся в контакте по данному вопросу с компетентными учреждениями Республики Сербской и внимательно отслеживает ситуацию с состоянием пострадавших, оказывая необходимое содействие.