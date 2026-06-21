Берлин оценил просьбу Польши о месте за столом переговоров по Украине

Его комментарий последовал за интервью министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, в котором тот подверг сомнению лидерство «евротройки» (Германии, Франции и Великобритании) в переговорах. Он заявил, что «германо-французского мотора» недостаточно для управления современным ЕС, и призвал к более активному участию Польши в решениях, касающихся Украины.