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Берлин оценил просьбу Польши о месте за столом переговоров по Украине

Ранее Варшава заявила, что «в отличие от» ФРГ несет риски от конфликта на Украине, в связи с чем потребовала представительства за столом переговоров. В Берлине заявили, что сейчас «неподходящее» время для подобных обсуждений.

Источник: РБК

Правительство Германии считает преждевременным обсуждение форматов и состава участников будущих переговоров с Россией по украинскому конфликту, заявил представитель кабмина Штефан Корнелиус.

«Мы считаем сейчас неподходящим момент для обсуждения форматов или участников Конечно, европейские шаги по переговорам всегда самым тесным образом согласовываются с польским правительством», — сказал он (цитата по ТАСС).

Его комментарий последовал за интервью министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, в котором тот подверг сомнению лидерство «евротройки» (Германии, Франции и Великобритании) в переговорах. Он заявил, что «германо-французского мотора» недостаточно для управления современным ЕС, и призвал к более активному участию Польши в решениях, касающихся Украины.

«Мы несем риски, и поэтому требуем места за столом переговоров», — объяснил Сикорский.

Накануне Совет ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе в совместном заявлении призвал Россию показать «искреннюю» готовность к миру с Украиной. При этом Politico сообщило, что большинство европейских стран на саммите поддержали усилия председателя Евросовета Антониу Кошты по налаживанию контактов с Россией. Против выступили Франция, Германия и Эстония.

До начала саммита Bloomberg писал, что аппарат Кошты пытается выстроить неофициальный канал связи с Кремлем для возможного диалога с президентом Владимиром Путиным по Украине. По данным собеседников агентства, главный советник Кошты как минимум дважды созванивался со своим российским коллегой, чтобы «подготовить почву для более предметных переговоров в будущем».

Путин неоднократно говорил, что Россия открыта для переговоров с Европой. По его мнению, предпочтительным переговорщиком является экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер. Российский лидер объяснил, что предложил кандидатуру бывшего канцлера, исходя в том числе из высокого доверия к нему.

Главы МИД стран ЕС отвергли возможность участия Шрёдера в переговорах. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что экс-канцлер «сидел бы по обе стороны стола».

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