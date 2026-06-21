Politico узнало, что Сеул стал самым быстрорастущим поставщиком оружия

В то же время «уход США с мировой арены вооружения» открыл новые возможности для южнокорейских производителей. Заявления и решения президента США Дональда Трампа по НАТО «заставили союзников засомневаться в надежности Вашингтона в кризисные моменты», что породило неопределенность на мировом рынке.