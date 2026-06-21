Politico узнало, что Сеул стал самым быстрорастущим поставщиком оружия

Из-за неопределенности на мировом оружейном рынке, вызванной пересмотром отношений с США с союзниками и масштабным перевооружением многих стран, Южная Корея получила хорошую возможность для бизнеса, пишет Politico.
В материале указывается, что крупные мировые конфликты привели стран к острой потребности в оружии, не только для помощи союзникам, но и для собственной защиты в ожидании новых возможных столкновений.
В то же время «уход США с мировой арены вооружения» открыл новые возможности для южнокорейских производителей. Заявления и решения президента США Дональда Трампа по НАТО «заставили союзников засомневаться в надежности Вашингтона в кризисные моменты», что породило неопределенность на мировом рынке.
Кроме того, из-за конфликта на Ближнем Востоке, большая часть американских вооружений было направлено в регион, создавая дополнительную нагрузку на «и без того перегруженную цепочку поставок».
На фоне «пренебрежительного отношения» Трампа, европейские страны особенно активно начали покупать оружие у Южной Кореи. В основе роста влияния Сеула как поставщика лежит продажа оружия Польше, пишет Politico.
После начала украинского конфликта, несколько европейских столиц, включая Варшаву, передали Киеву долю своего вооружения, рассчитывая на поддержку Германии. Однако Берлин не спешил с возобновлением арсенала союзников, что вызывало недовольство в регионе.
На этом фоне на рынок вошла Южная Корея, став надежным альтернативным поставщиком для стран Восточной Европы. Польша стала крупнейшим клиентом, заключив сделку на $13,7 млрд на поставку танков, ракетных установок, артиллерии и другого оружия.
«Мы готовились к Северной Корее, но теперь мы готовы и готовы предложить эти решения нашим клиентам по всему миру», — заявил президент Института управления безопасностью, аналитического центра по обороне, связанного с Национальной ассамблеей Южной Кореи Чжу Хен Ким.
Одним из преимуществ южнокорейских оборонных компаний, пишет Politico, является «отсутствие политического багажа», в отличие от некоторых ведущих экспортеров оружия — США, Китая, России и Израиля.
По данным издания, прогнозируемый совокупных доход крупнейших южнокорейских оборонных компаний — Hanwha Group, Hyundai Rotem, LIG Nex1 и Korea Aerospace Industries — в 2026 году составит около $37 млрд, что в четыре раза больше, чем в 2021 году.
В 2024 году представитель администрации президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в беседе с агентством Yonhap заявил, что Южная Корея определит объем поставок оружия Украине на основе позиции России в отношении КНДР. Позднее Сеул отверг планы прямых поставок снарядов Украине.
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