Россияне стали вдвое чаще вкладываться в золото и серебро

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российские инвесторы стали в 2,3 раза чаще вкладываться в драгоценные металлы, рассказала РИА Новости директор по рынкам валюты и драгоценных металлов Московской биржи Арина Кострюкова.
«Мы наблюдаем рост числа активных физлиц на рынке драгметаллов Московской биржи. С начала 2025 года доля инвестиций физлиц в драгметаллы среди вложений во все инструменты рынков Московской биржи выросла в 2,3 раза», — сообщила она.
«Вложения частных инвесторов в золото составляют 76% от всех инвестиций физлиц в драгметаллы на Московской бирже, в серебро — 22%», — уточнила Кострюкова.
По ее словам, биржа развивает не только розничное направление рынка драгметаллов. «В 2026 году мы запустили для участников внебиржевой режим с сервисом анонимного запроса котировок. В мае были заключены первые сделки с золотом в этом режиме с крупнейшими золотодобытчиками. Мы также запустили фиксинги на серебро, платину и палладий, которые отражают сформированные в ходе биржевых торгов цены этих драгметаллов в фиксированный момент времени», — уточнила она.
Также она отметила, что Мосбиржа последовательно развивает рынок драгоценных металлов, считая это одним из стратегических направлений своей работы.
«Частные инвесторы могут совершать на Московской бирже сделки с золотом, серебром, платиной и палладием. Каждый грамм, который покупает инвестор, обеспечен реальным физическим металлом в хранилище», — заключила Кострюкова.