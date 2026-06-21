Россияне стали вдвое чаще вкладываться в золото и серебро

По ее словам, биржа развивает не только розничное направление рынка драгметаллов. «В 2026 году мы запустили для участников внебиржевой режим с сервисом анонимного запроса котировок. В мае были заключены первые сделки с золотом в этом режиме с крупнейшими золотодобытчиками. Мы также запустили фиксинги на серебро, платину и палладий, которые отражают сформированные в ходе биржевых торгов цены этих драгметаллов в фиксированный момент времени», — уточнила она.