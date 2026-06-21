FT рассказала об испытании Британией нового оружия для Украины

Разработка ракет началась в ноябре 2024 года, когда США задержали поставки ракет ATACMS и разрешение на их использование для ударов вглубь российской территории. Как отметил один из британских чиновников, использование Storm Shadow зависело от американских компонентов и картографических данных, что иногда препятствовало их применению.