FT рассказала об испытании Британией нового оружия для Украины

Министерство обороны Великобритании представило три прототипа дальнобойных ракет, разработанных специально для нужд украинской армии. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в британском правительстве и оружейных компаниях.
Новое оружие, известное как «Project Brakestop», было создано британскими компаниями MBDA UK, MGI Engineering и Rotron Aerospace. Прототипы успешно прошли испытания весной 2026 года. Ожидается, что после дополнительных тестов одна или несколько моделей ракет поступят в распоряжение Киева к концу 2026 года.
Главная особенность новых ракет — отсутствие компонентов американского производства. По словам источников FT, это было сделано, чтобы избежать зависимости от решений Вашингтона, которые в прошлом ограничивали применение дальнобойного оружия, такого как Storm Shadow, согласно своему законодательству в сфере международной торговли оружием.
Разработка ракет началась в ноябре 2024 года, когда США задержали поставки ракет ATACMS и разрешение на их использование для ударов вглубь российской территории. Как отметил один из британских чиновников, использование Storm Shadow зависело от американских компонентов и картографических данных, что иногда препятствовало их применению.
«Мы не хотим, чтобы это зависело от того, как идут переговоры», — заявил этот чиновник.
Одной из разработанных ракет является «Crossbow» от MBDA UK, которая использует собственную систему визуального наведения и полностью лишена американских компонентов. Другой производитель, MGI Engineering, применяет технологии, разработанные для «Формулы-1». Rotron Aerospace создала версию с пропеллерным двигателем, которая жертвует скоростью в пользу дальности.
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