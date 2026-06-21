Австрийский космонавт рассказал о жизни без силы тяжести

«Отсутствие гравитации — важный фактор, но в основном это становится проблемой при возвращении на Землю. Жить в невесомости можно нормально, но потом нужно следить, чтобы мышцы оставались сильными, чтобы снова адаптироваться к гравитации. Это серьезный вызов», — сказал он.