Австрийский космонавт рассказал о жизни без силы тяжести

ВЕНА, 21 июн — РИА Новости. Австрийский космонавт Франц Фибек в интервью РИА Новости рассказал о жизни без силы тяжести.
По его словам, самой большой особенностью пребывания в космосе является, прежде всего, влияние на человеческое тело.
«Отсутствие гравитации — важный фактор, но в основном это становится проблемой при возвращении на Землю. Жить в невесомости можно нормально, но потом нужно следить, чтобы мышцы оставались сильными, чтобы снова адаптироваться к гравитации. Это серьезный вызов», — сказал он.
Поэтому, как отметил собеседник агентства, в полете космонавты обязательно тренировались каждый день.
Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию «Мир» в 1991 году. Вместе с австрийцем в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров. Фибек провел на орбите почти восемь суток, выполняя научные эксперименты в области космической медицины, физики и космических технологий. Это был первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии.