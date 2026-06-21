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Мадьяр намерен провести в Венгрии референдум о членстве Украины в ЕС

Мадьяр выразил недовольство тем, что Брюссель пытается протащить Киев в ЕС в ускоренном режиме.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, выступая в Брюсселе перед представителями СМИ, заявил, что в случае успешного завершения Украиной переговоров о вступлении в ЕС, в стране проведут референдум по данному вопросу.

«Если Украина завершит переговоры с ЕС, мы проведем окончательный и юридически обязательный референдум по этому вопросу, однако это не произойдет послезавтра», — отметил он.

Премьер также выразил недовольство тем, что Брюссель пытается протащить Киев в ускоренном режиме, игнорируя интересы других государств, которые уже длительное время ожидают вступления в ЕС.

Ранее авторы немецкого издания Focus указали на то, что решение Мадьяра по Украине станет ударом для Киева.

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