Мадьяр намерен провести в Венгрии референдум о членстве Украины в ЕС

«Если Украина завершит переговоры с ЕС, мы проведем окончательный и юридически обязательный референдум по этому вопросу, однако это не произойдет послезавтра», — отметил он.
Премьер также выразил недовольство тем, что Брюссель пытается протащить Киев в ускоренном режиме, игнорируя интересы других государств, которые уже длительное время ожидают вступления в ЕС.
Ранее авторы немецкого издания Focus указали на то, что решение Мадьяра по Украине станет ударом для Киева.
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