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«Пусть вернут оружие»: в Польше ответили на выходку Зеленского

Экс-премьер Миллер: Киев должен вернуть Польше оружие и танки, а не ордена.

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Украина вместо орденов должна вернуть Варшаве военную технику и все оружие, поставленное в рамках поддержки Киева, заявил экс-премьер министр Польши Лешек Миллер в эфире телеканала Polsat News.

«Раз уж все так стремятся вернуть полученное, пусть вернут МиГи, танки и оружие. Это был бы жест доброй воли, не так ли?» — сказал он, комментируя массовые демарши украинских политиков в отношении Польши.

Как заметил Миллер, Зеленский вместо возмущения тем, что орденом Белого Орла награждали в свое время российскую императрицу Екатерину II и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, мог просто отказаться от него.

«Ему следовало сказать: нет, нет, потому что этот орден есть у таких людей, так что большое спасибо. Но он принял его и не был привередлив», — подчеркнул экс-премьер.

В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Владимира Зеленского этой польской государственной награды в связи с героизацией на Украине главарей УПА*.

В ответ от ордена Белого орла отказались три экс-президента Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко**. Аналогично поступили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов*** и украинский посол в Варшаве Василий Бондар.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование «Имени героев УПА*» отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

*** Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

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