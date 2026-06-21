Вэнс назвал две главные темы переговоров США и Ирана в Швейцарии

«Я надеюсь, что мы добьёмся прогресса по ядерному вопросу, по прекращению огня в Ливане. Вот две главные темы, на которых мы сосредоточимся. Уверен, что и у иранцев будут вопросы, которые они захотят обсудить», — заявил Вэнс журналистам на военной базе Эндрюс перед вылетом.