В Швейцарию прибыла иранская делегация для переговоров с США

По словам представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи, встреча организована для контроля за выполнением обязательств США. Он объяснял, что планировавшаяся на 19 июня встреча отменилась из-за того, что меморандум между США и Ираном в итоге был подписан дистанционно.