Премьер-министр Баварии, лидер Христианско-социального союза Маркус Зёдер призвал прекратить выплачивать украинским гражданам пособие по безработице Bürgergeld.
В интервью газете Bild Зёдер заявил, что пересмотр системы выплат иностранцам позволил бы высвободить средства для проведения налоговой реформы.
«Изменение правовой системы должно быть организовано таким образом, чтобы украинцы больше не получали финансирование за счёт Bürgergeld», — сказал он.
Кроме того, баварский премьер выступил за увеличение числа депортаций мигрантов и стимулирование добровольного выезда для сокращения бюджетных расходов.
Ранее лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила, что украинский конфликт уже обошёлся немецким налогоплательщикам более чем в €100 млрд.