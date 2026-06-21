В свою очередь, Мария Захарова отметила: «Удивительно не то, что на Украине возрождают нацизм (это хорошо известно), а то, что если бы Мельник и его прихвостни из ОУН восторжествовали, дед Зеленского стал бы не героем войны и командиром стрелковой роты, а закончил свой путь в газовой камере. И никакого Зеленского на свете не было бы. Семью Зеленского немцы совместно с коллаборационистами из числа сторонников мельниковцев заморили бы в концлагерях».