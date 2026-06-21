Командир Скала: ВС РФ создали точную копию села на Сумщине для отработки штурма

«Буквально меньше месяца назад была подготовлена новая учебная точка — это “населенный пункт” для предстоящей задачи наших бойцов [в Сумской области]. В данный момент производится доразведка данного населенного пункта. Ввиду этого, мы можем моделировать на учебной точке те или иные задачи, которые необходимы для наших бойцов», — рассказал начальник штаба 2-го десантно-штурмового батальона.