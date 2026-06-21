Командир Скала: ВС РФ создали точную копию села на Сумщине для отработки штурма

КУРСК, 21 июня. /ТАСС/. Десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (ДШБ) группировки «Север» воссоздали на одном из своих полигонов точную копию населенного пункта в Сумской области для отработки предстоящего штурма. Об этом сообщил ТАСС начальник штаба 2-го десантно-штурмового батальона с позывным Скала.
Копия населенного пункта является одной из точек универсального полигона 83-й отдельной гвардейской ДШБ. Здесь необходимые навыки отрабатывают не только опытные бойцы ВДВ, но и начинающие штурмовики. Как подчеркивают инструкторы, главная цель — сделать занятия на полигоне максимально приближенными к реальной боевой задаче.
«Буквально меньше месяца назад была подготовлена новая учебная точка — это “населенный пункт” для предстоящей задачи наших бойцов [в Сумской области]. В данный момент производится доразведка данного населенного пункта. Ввиду этого, мы можем моделировать на учебной точке те или иные задачи, которые необходимы для наших бойцов», — рассказал начальник штаба 2-го десантно-штурмового батальона.
Скала добавил, что сейчас уже отстроено несколько типовых зданий с входами и выходами, подвалы, а также копия укреплений ВСУ. «Также полигон оснащен учебными классами, где есть возможность подготовки специалистов FPV-дронов, специалистов воздушной разведки. Есть классы для специалистов, которые работают на наземных робототехнических комплексах», — пояснил офицер десантно-штурмовой бригады.