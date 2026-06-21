Польская таможня блокирует машины украинской почты

Об этом сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский в своих социальных сетях.
«Мы вынуждены объезжать Польшу через Венгрию и Словакию и, по сути, перенаправили все свои транзитные потоки в обход Польши», — сообщил Смелянский.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский также выразил мнение, что переговоры о вступлении Украины в ЕС будут сложными из-за противоречий в интересах с Киевом по целому ряду вопросов.
Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.Читать дальше