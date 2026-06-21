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Польская таможня блокирует машины украинской почты

Машины украинской почтовой компании подвергаются задержкам на польской таможне.

Источник: Аргументы и факты

На протяжении последних двух месяцев машины украинской почтовой компании подвергаются задержкам на польской таможне, вследствие чего они вынуждены менять маршрут и объезжать Польшу через Венгрию и Словакию.

Об этом сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский в своих социальных сетях.

«Мы вынуждены объезжать Польшу через Венгрию и Словакию и, по сути, перенаправили все свои транзитные потоки в обход Польши», — сообщил Смелянский.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский также выразил мнение, что переговоры о вступлении Украины в ЕС будут сложными из-за противоречий в интересах с Киевом по целому ряду вопросов.

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