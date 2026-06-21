Специалисты назвали признаки качественного арбуза

Качественный арбуз должен иметь матовую корку с чётким рисунком, ярко-жёлтое земляное пятно и издавать гулкий звук при ударе.
Об этом РИА Новости сообщили в Роскачестве.
Матовость кожуры и контрастный рисунок говорят о свежести, а жёлтое пятно на боку — о естественном созревании.
Звук при ударе должен быть средним, с ощутимой вибрацией. Глухота выдаёт перезрелость, звонкость — наоборот. Сухой «хвостик» не всегда показатель, так как плодоножка может высохнуть за несколько дней даже у незрелого плода.
«Оптимальный звук при ударе — не глухой и не слишком звонкий, а средний, “гулкий”, напоминающий вибрацию», — пояснили специалисты.
Покупку плодов с трещинами, проколами или надрезами эксперты категорически не советуют: через повреждения в сладкую среду мгновенно проникают бактерии.
Также стоит обращать внимание на документы. У продавца должны быть декларация о соответствии от производителя и личная медкнижка. Чем короче логистическое плечо, тем выше вероятность, что арбуз сорван зрелым. Перед нарезкой его обязательно нужно вымыть и обсушить.
Ранее управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк в беседе с RT рассказал, когда стоит ждать на прилавках магазинов более дешёвые отечественные арбузы и дыни.