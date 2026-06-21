Посол России Озеров заявил, что Молдавия участвует в схемах поставок оружия ВСУ

На вопрос о том, известны ли объемы военных грузов и численность наемников, которые идут на Украину через Молдавию, он сказал, что посольство не занимается такими вопросами, но следит за данными в официальной прессе, в которую «прорывается, что имеется поток оружия, и более того, оно иногда и конфисковывается».