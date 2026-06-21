Молдавия участвует в схемах поставок оружия Вооруженным силам Украины. Об этом в воскресенье, 20 июня, сообщил посол России в Молдавии Олег Озеров.
На вопрос о том, известны ли объемы военных грузов и численность наемников, которые идут на Украину через Молдавию, он сказал, что посольство не занимается такими вопросами, но следит за данными в официальной прессе, в которую «прорывается, что имеется поток оружия, и более того, оно иногда и конфисковывается».
— Потом оказывается, что это была не единственная поставка, их было несколько. Оказываются также другие страны, принимающие участие в такого рода поставках, что показывает вовлеченность властей Молдавии в эти схемы. Возможно, они и не желают этого. Мы бы хотели, чтобы они опровергли свое участие, — цитирует посла РИА Новости.
18 июня Олег Озеров сообщил, что на молдавском аэродроме Маркулешты посадку производят самолеты Вооруженных сил Украины.
В связи с этим он добавил, что у российской стороны возникают особые вопросы к властям республики.