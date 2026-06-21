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В Ставропольском крае объявлена угроза атаки беспилотников

Режим повышенной готовности в связи с угрозой применения беспилотников объявлен в Ставропольском крае.

Режим повышенной готовности в связи с угрозой применения беспилотников объявлен в Ставропольском крае.

Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«На территории Ставропольского края объявлена повышенная готовность в связи с угрозой применения беспилотников», — написал он.

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе.

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