В Ставропольском крае объявлена угроза атаки беспилотников

Режим повышенной готовности в связи с угрозой применения беспилотников объявлен в Ставропольском крае.
Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
«На территории Ставропольского края объявлена повышенная готовность в связи с угрозой применения беспилотников», — написал он.
Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе.
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