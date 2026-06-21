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СМИ: США хотят согласовать с Ираном инспекции ООН на ядерные объекты

Axios: США хотят согласовать с Ираном инспекции ООН на ядерные объекты.

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Американская делегация по итогам первого раунда переговоров рассчитывает получить от Ирана приглашение для инспекторов ООН на ядерные объекты, ранее подвергавшиеся бомбардировкам США и Израиля, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Делегации Ирана и США, а также стран-посредников Пакистана и Катара примут участие в переговорах, которые, как ожидается, начнутся в швейцарском Бюргенштоке в воскресенье.

«США хотели бы, чтобы по итогам первого раунда переговоров Иран пригласил инспекторов ООН посетить свои ядерные объекты, которые были подвергнуты бомбардировкам со стороны США и Израиля», — говорится в сообщении портала.

По информации Axios, Вашингтон, в свою очередь, готов разморозить часть иранских активов, включая 6 миллиардов долларов, размещенных в Катаре, на гуманитарные нужды.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс вылетел из Вашингтона в Швейцарию, где его ждут спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. Иранская делегация тем временем уже прибыла в страну и направилась в Бюргеншток на переговоры.

С конца февраля в ходе военной операции Израиль и США нанесли удары по иранскому ядерному объекту в Натанзе, тяжеловодному комплексу в Хондабе и заводу по производству уранового концентрата в Эрдекане на юге Ирана.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определил сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Стороны в течение 60 дней должны провести переговоры.

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