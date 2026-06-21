СМИ: США хотят согласовать с Ираном инспекции ООН на ядерные объекты

«США хотели бы, чтобы по итогам первого раунда переговоров Иран пригласил инспекторов ООН посетить свои ядерные объекты, которые были подвергнуты бомбардировкам со стороны США и Израиля», — говорится в сообщении портала.
По информации Axios, Вашингтон, в свою очередь, готов разморозить часть иранских активов, включая 6 миллиардов долларов, размещенных в Катаре, на гуманитарные нужды.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс вылетел из Вашингтона в Швейцарию, где его ждут спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. Иранская делегация тем временем уже прибыла в страну и направилась в Бюргеншток на переговоры.
С конца февраля в ходе военной операции Израиль и США нанесли удары по иранскому ядерному объекту в Натанзе, тяжеловодному комплексу в Хондабе и заводу по производству уранового концентрата в Эрдекане на юге Ирана.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определил сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Стороны в течение 60 дней должны провести переговоры.