СМИ: США хотят согласовать с Ираном инспекции ООН на ядерные объекты

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс вылетел из Вашингтона в Швейцарию, где его ждут спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. Иранская делегация тем временем уже прибыла в страну и направилась в Бюргеншток на переговоры.