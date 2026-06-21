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Politico: Южная Корея усиливает экспорт оружия на фоне сомнений в НАТО

Южная Корея получила расширенные коммерческие возможности на мировом рынке вооружений. Это следствие пересмотра отношений между США и их союзниками и масштабного перевооружения ряда стран, пишет Politico.

В статье отмечают, что эскалация крупных конфликтов резко увеличила спрос на вооружение. Страны стремятся закупать боевые системы не только для помощи партнёрам, но и для собственной защиты на случай новых конфликтов.

Также нишу для южнокорейских производителей открыл уход США с ведущих позиций на рынке вооружений. По определению издания, риторика и решения президента Дональда Трампа по вопросам НАТО посеяли сомнения в надёжности Вашингтона у его партнёров в кризисные моменты. Это усилило неопределённость торговых цепочек и спроса.

Аналитики прогнозируют, что в 2026 году четыре ведущих оборонных гиганта Южной Кореи заработают около 37 миллиардов долларов. В этот список вошли Hanwha Group, Hyundai Rotem, LIG Nex1 и Korea Aerospace Industries.

Ранее Госдепартамент США дал добро на техническое обслуживание зенитных ракетных комплексов Hawk для Украины. Вашингтон также обеспечит поддержание боеготовности сопутствующего оборудования. Ориентировочная стоимость сделки составляет 108,1 миллиона долларов.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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