Politico: Южная Корея усиливает экспорт оружия на фоне сомнений в НАТО

Также нишу для южнокорейских производителей открыл уход США с ведущих позиций на рынке вооружений. По определению издания, риторика и решения президента Дональда Трампа по вопросам НАТО посеяли сомнения в надёжности Вашингтона у его партнёров в кризисные моменты. Это усилило неопределённость торговых цепочек и спроса.