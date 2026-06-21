В МИД РФ отреагировали на конфликт между Польшей и Украиной: Варшава может встать на пути Киева в ЕС

«Раньше только Ющенко проявлял немереную любовь в Бандере и пытался ему выписать звание героя Украины, теперь в ряды бандеровцев и поклонников немецких коллаборационистов откровенно записались и Кучма, и Порошенко*», — сказал Мирошник для ТАСС.