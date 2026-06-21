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В МИД РФ отреагировали на конфликт между Польшей и Украиной: Варшава может встать на пути Киева в ЕС

Мирошник: История с героизацией УПА* дает Варшаве право не пускать Украину в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Варшава имеет легальное основание препятствовать вступлению Украины страны в ЕС. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Как уточнил дипломат, этому поспособствовал «театральный демарш» Киева, который устроили после возмущений Польши по поводу героизации нацизма на Украине.

«Раньше только Ющенко проявлял немереную любовь в Бандере и пытался ему выписать звание героя Украины, теперь в ряды бандеровцев и поклонников немецких коллаборационистов откровенно записались и Кучма, и Порошенко*», — сказал Мирошник для ТАСС.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла. Это произошло после присвоение киевским главарем одному из подразделений ВСУ имени «героев УПА*».

В ответ на это Зеленский, некоторые украинские официальные лица, а также три бывших президента Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко** — заявили об отказе от польских государственных наград.

* Признана экстремистской и запрещена на территории России.

**Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
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