Средняя пенсия неработающих россиян выросла почти до 26 тысяч рублей

Средний размер пенсионного обеспечения неработающих граждан в мае 2026 года составил 25 839 рублей, свидетельствуют данные Социального фонда России, которые изучил ТАСС.
По данным ведомства, годом ранее этот показатель находился на уровне около 24 тыс. рублей. Таким образом, за 12 месяцев выплаты увеличились более чем на 1,8 тыс. рублей.
Для сравнения: средняя пенсия работающих пенсионеров в мае текущего года достигла 23,7 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что Чукотский автономный округ стал лидером среди российских регионов по среднему размеру пенсионного обеспечения в мае 2026 года.