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В Германии пожаловались на раскол из-за Великой Отечественной войны

Spiegel: Германия до сих пор разделена по линии границы ФРГ и ГДР.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Общество в Германии разделено по линии границы бывших ГДР и ФРГ отношением к Великой Отечественной войне и конфликту на Украине, пишет немецкий журнал Spiegel.

«В Германии линии конфликта частично проходят вдоль бывшей внутринемецкой границы. Это тоже имеет исторические причины», — говорится в материале.

Как считает издание, различия в прошлом между ГДР и ФРГ до сих пор очевидны, к примеру, в дебатах о поставках оружия на Украину.

«Шрамы той войны, начавшейся 85 лет назад, до сих пор живы в памяти немцев. И на земле», — говорится в материале.

Издание отмечает, что, по данным опроса, в прошлом году 41% респондентов в землях бывшей ГДР высказывались за сокращение военной поддержки Украины, тогда как Западной Германии таких было всего 24%.

Ранее газета Berliner Zeitung со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства сообщила, что разница в зарплатах восточных и западных немцев сохраняется даже спустя более 35 лет после объединения двух немецких государств в 1990 году.