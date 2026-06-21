Страховую пенсию начнут назначать автоматически с 2027 года

С 1 января 2027 года страховую пенсию по старости могут начать назначать в беззаявительном порядке, заявила член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина.
Об этом Стенякина сообщила РИА Новости.
Она пояснила, что проект закона Минтруда уже опубликован для общественного обсуждения. Нововведение избавит граждан от необходимости подавать заявления и собирать документы.
Социальный фонд сам примет решение за 30 дней до достижения человеком пенсионного возраста, используя данные из своих систем. В течение трёх рабочих дней будущего пенсионера уведомят о назначении выплат.
Автоматический порядок распространится на тех, кто выходит на пенсию по старости, включая многодетных матерей и родителей детей с инвалидностью. Исключение составят граждане с зарубежным стажем — его придётся подтверждать отдельно.
«На мой взгляд, предложение весьма полезное и, безусловно, избавит людей от лишней бюрократической волокиты», — добавила депутат.
Обязательные условия для автоматического назначения — не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов.
Ранее сообщалось, что средний размер пенсионного обеспечения неработающих граждан в мае 2026 года составил 25 839 рублей.