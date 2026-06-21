Порядка 40 самолетов Су-30МКИ ВВС Индии уже вооружены ракетами Brahmos

КРОНШТАДТ, 21 июн — РИА Новости. Порядка 40 самолетов Су-30МКИ ВВС Индии уже вооружены авиационными ракетами Brahmos, перевооружение продолжается, сообщил РИА Новости содиректор совместной российско-индийской компании Brahmos Александр Максичев на военно-морском салоне «Флот-2026».
Истребитель Су-30МКИ производится в Индии по российской лицензии компанией Hindustan Aeronautics Limited. На вооружении ВВС Индии находятся около 270 таких машин, включая поставленные из России.
«Продолжается перевооружение самолетов Су-30МКИ на ракеты Brahmos. На данный момент уже 40 самолетов Су-30МКИ вооружены этими ракетами», — сказал Максичев.
Он подчеркнул, что операция «Синдур» подтвердила высочайшие характеристики этих самолетов с ракетами Brahmos.
В мае 2025 года Минобороны Индии объявило о начале операции «Синдур» против инфраструктуры террористов на территории Пакистана. Были задействованы Вооруженные Силы Индии, в том числе закупленные в РФ техника и вооружения — самолеты Су-30МКИ, а также комплексы ПВО-ПРО С-400.