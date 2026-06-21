Порядка 40 самолетов Су-30МКИ ВВС Индии уже вооружены ракетами Brahmos

В мае 2025 года Минобороны Индии объявило о начале операции «Синдур» против инфраструктуры террористов на территории Пакистана. Были задействованы Вооруженные Силы Индии, в том числе закупленные в РФ техника и вооружения — самолеты Су-30МКИ, а также комплексы ПВО-ПРО С-400.