На Украине второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена на территории всей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога была объявлена практически одновременно во всех областях страны около 03.40 мск.
Ранее сирены воздушной тревоги звучали на Украине около 00.52 мск.
Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.Читать дальше