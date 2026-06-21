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Воздушная тревога второй раз за ночь охватила всю Украину

Воздушная тревога повторно объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Воздушная тревога повторно объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно информации ресурса, сирены включились практически одновременно во всех областях страны около 03:40 мск.

Ранее в ночь на 21 июня воздушную тревогу уже объявляли примерно в 00:52 мск.

Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Сумах и Одессе.

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