Ранее Life.ru писал, что польский президент Кароль Навроцкий объяснил причину лишения Владимира Зеленского ордена Белого орла «превышением болевого порога Польши» из-за героизации УПА*. Заявление прозвучало на праздновании Национального дня Силезских восстаний. Навроцкий подчеркнул, что глава государства отвечает за прошлое, настоящее и будущее, а также за то, чтобы говорить от имени тех, кто не может говорить.