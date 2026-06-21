Axios: США могут вернуть Ирану часть активов

По словам его источников, «США хотели бы, чтобы по итогам первого раунда переговоров Иран пригласил инспекторов ООН на свои ядерные объекты, которые подверглись бомбардировкам со стороны Соединенных Штатов и Израиля». «В ответ США готовы предоставить Ирану доступ к части его замороженных средств, начиная со счета на $6 млрд в Катаре», — уточняется в публикации. По сведениям портала, иранская сторона может использовать эти средства для закупки товаров первой необходимости.