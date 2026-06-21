Названа длительность лечения первой российской вакциной от рака кожи

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Длительность полного курса лечения отечественной мРНК-вакциной для терапии меланомы составляет около полугода, следует из данных НМИЦ радиологии Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, вакцина вводится на первый, восьмой и пятнадцатый дни, с эскалацией дозы далее один раз в 21 день. Всего предусмотрено до десяти введений. Они проводятся в комбинации с иммунотерапией.
В апреле в НМИЦ радиологии Минздрава России у пациента с меланомой кожи впервые в клинической практике применили персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину «НЕООНКОВАК». Проект ее создания реализован в сотрудничестве НМИЦ радиологии Минздрава России и НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.