В Боливии на фоне массовых протестов ввели режим чрезвычайного положения

Протесты привели к перебоям в поставках товаров и фактически парализовали значительную часть экономической деятельности республики. Введение чрезвычайного положения позволит задействовать вооружённые силы для восстановления порядка и разблокирования дорог.
Боливийское руководство связывает волну протестов со сторонниками бывшего президента Эво Моралеса.
Напомним, в декабре 2024 года Моралесу предъявили обвинения по делу о торговле людьми при отягчающих обстоятельствах. Следствие утверждает, что несколько лет назад боливийская семья познакомила Моралеса со своей 15-летней дочерью в обмен на карьерные перспективы в госсекторе. После связи с бывшим главой республики несовершеннолетняя забеременела. В мае 2026 года суд Боливии постановил задержать бывшего президента.
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