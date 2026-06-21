Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Боливии на фоне массовых протестов ввели режим чрезвычайного положения

Президент Боливии Родриго Пас объявил режим чрезвычайного положения. Причиной стали затяжной политический кризис, почти 50 дней беспорядков и перекрытие ключевых транспортных магистралей. Об этом пишет Reuters.

Источник: Life.ru

Протесты привели к перебоям в поставках товаров и фактически парализовали значительную часть экономической деятельности республики. Введение чрезвычайного положения позволит задействовать вооружённые силы для восстановления порядка и разблокирования дорог.

Боливийское руководство связывает волну протестов со сторонниками бывшего президента Эво Моралеса.

Напомним, в декабре 2024 года Моралесу предъявили обвинения по делу о торговле людьми при отягчающих обстоятельствах. Следствие утверждает, что несколько лет назад боливийская семья познакомила Моралеса со своей 15-летней дочерью в обмен на карьерные перспективы в госсекторе. После связи с бывшим главой республики несовершеннолетняя забеременела. В мае 2026 года суд Боливии постановил задержать бывшего президента.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы): главное о клубе депутатов Евросоюза
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) — одно из старейших и самых значимых объединений в Европе. Оно объединяет представителей национальных парламентов стран-членов Совета Европы и служит площадкой для обсуждения ключевых политических и социальных вопросов.
Читать дальше