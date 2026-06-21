В Боливии на фоне массовых протестов ввели режим чрезвычайного положения

Напомним, в декабре 2024 года Моралесу предъявили обвинения по делу о торговле людьми при отягчающих обстоятельствах. Следствие утверждает, что несколько лет назад боливийская семья познакомила Моралеса со своей 15-летней дочерью в обмен на карьерные перспективы в госсекторе. После связи с бывшим главой республики несовершеннолетняя забеременела. В мае 2026 года суд Боливии постановил задержать бывшего президента.