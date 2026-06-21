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Премьер Баварии призвал отменить пособия по безработице для украинцев

Премьер Баварии призвал прекратить выплату украинским беженцам социальных выплат по безработице.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Баварии и глава ХСС, входящего в состав правящей коалиции Германии, Маркус Зедер выступил с инициативой о прекращении предоставления украинским гражданам социальных выплат по безработице (Bürgergeld).

В интервью газете Bild политик подчеркнул, что следует тщательно рассмотреть меры по ограничению субсидий с целью обеспечения ресурсов для финансирования налоговой реформы. В частности Зедер предложил внести изменения в законодательство, исключающие возможность получения украинцами поддержки по линии Bürgergeld.

Кроме того, баварский лидер указал на необходимость повышения числа депортаций мигрантов и стимулирования добровольных выездов для оптимизации бюджетных расходов.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также предложила странам ЕС ограничить въезд украинских граждан на территорию объединения.

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