Премьер Баварии призвал отменить пособия по безработице для украинцев

Премьер-министр Баварии и глава ХСС, входящего в состав правящей коалиции Германии, Маркус Зедер выступил с инициативой о прекращении предоставления украинским гражданам социальных выплат по безработице (Bürgergeld).
В интервью газете Bild политик подчеркнул, что следует тщательно рассмотреть меры по ограничению субсидий с целью обеспечения ресурсов для финансирования налоговой реформы. В частности Зедер предложил внести изменения в законодательство, исключающие возможность получения украинцами поддержки по линии Bürgergeld.
Кроме того, баварский лидер указал на необходимость повышения числа депортаций мигрантов и стимулирования добровольных выездов для оптимизации бюджетных расходов.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также предложила странам ЕС ограничить въезд украинских граждан на территорию объединения.