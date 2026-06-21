Пушков: обвинения Украины в неонацизме получили новую доказательность

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Конфликт между Варшавой и Киевом создал новую доказательную базу для обвинений Украины в неонацизме, а доводы России по этому вопросу приобрели новых сторонников. Такое мнение выразил председатель комиссии СФ по информполитике Алексей Пушков.
«Украина громко заявила о своей приверженности героизации укронацистов, сотрудничавших с Гитлером, уже не только внутри страны, но и на мировой арене. Обвинения Украины в неонацизме со стороны России приобретают новую доказательность, а наши доводы — новых сторонников», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Владимир Зеленский рискует «просчитаться», публично восхваляя своими действиями УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ), поскольку таким образом он бросает вызов всему антифашистскому наследию Европы.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что принял решение лишить Зеленского высшей государственной награды республики — ордена Белого орла в связи с решением последнего присудить подразделению ВСУ имя «героев УПА».