Вэнсу пришлось лететь на переговоры с Ираном военным самолетом

Информацию о замене борта также подтвердили журналистам в пресс-службе Вэнса. «Этот самолет используется, потому что он оказался доступен быстрее, чем самолет, на котором он обычно путешествует», — сообщили там и добавили, что пресс-пул вице-президента отправится в Швейцарию позднее другим бортом.