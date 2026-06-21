Раскрыто, сколько российских туристов посетило Армению в 2025 году

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Свыше 900 тысяч россиян посетили Армению в 2025 году — в результате Россия обеспечила примерно 40% всего туристического потока в республику, выяснило РИА Новости, изучив данные министерства экономики Армении.
Так, в 2025 году Армению посетили 2,3 миллиона туристов со всего мира, из них 921,7 тысячи прибыли из России — то есть 41% от всего турпотока.
В результате РФ стала главным донором армянской туристической отрасли в прошлом году.
Помимо этого, в Армению прибывали в качестве туристов французы (35,9 тысячи человек) и немцы (34,1 тысячи человек).
Пользуется популярностью страна также у индийцев (28,5 тысячи человек), украинцев (27,7 тысячи человек) и итальянцев (22,7 тысячи человек).
Парламент Армении в марте принял закон о начале процесса вступления Армении в Евросоюз, его в апреле утвердил президент республики Ваагн Хачатурян. В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном, что нахождение в таможенном союзе и с ЕС, и с ЕАЭС невозможно.
При выходе из ЕАЭС Армения может потерять торговые привилегии, которые получала за счет пребывания в Союзе, а именно единую низкую тарифную ставку для стран Союза в 5% и даже право беспошлинного ввоза товаров в ряде случаев.