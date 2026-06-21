The Telegraph: поддержка премьера Великобритании Кира Стармера испаряется

Союзники премьер-министра Великобритании Кира Стармера считают, что он готовится уйти в отставку после того, как «в выходные дни его поддержка резко упала». Высокопоставленный правительственный чиновник сообщил газете The Telegraph, что премьер, «оказавшийся в сложном положении», осознает, что «игра окончена», и начинает задумываться о том, как «укрепить свое наследие».