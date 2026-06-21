Взрывы прогремели в Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги

Взрывы прогремели в Хмельницкой области на западе Украины.
Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».
В настоящее время воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Сумах и Одессе.
Взрывы прогремели в Хмельницкой области на западе Украины.
Взрывы прогремели в Хмельницкой области на западе Украины.
Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».
В настоящее время воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Сумах и Одессе.