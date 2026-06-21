NNA: в Ливане погибли 20 человек при ударах Израиля

Удары по Ливану произошли всего через день после начала перемирия с группировкой «Хезболла», которое вступило в силу 19 июня. Власти Израиля заявляли, что атаки стали ответом на ракетные обстрелы, устроенные группировкой в ночное время. По данным ЦАХАЛ, «Хезболла» выпустила более 50 снарядов по израильским силам на юге Ливана.