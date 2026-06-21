Венгрия пообещала референдум о вступлении Украины в ЕС, но есть нюанс

Мадьяр сообщил, что Венгрия недовольна попытками Брюсселя ускоренно продвинуть вопрос о вступлении Киева. При этом чиновники фактически игнорируют страны, которые ждут своего очереди в ЕС многие годы. Он добавил, что Будапешт настаивает, чтобы процедура проходила по‑разному для разных стран — на основе их заслуг и реальных результатов.