Венгрия пообещала референдум о вступлении Украины в ЕС, но есть нюанс

«По этому вопросу будет проведён окончательный юридически обязывающий референдум, но это будет не послезавтра», — сказал он во время трансляции на YouTube.
Мадьяр сообщил, что Венгрия недовольна попытками Брюсселя ускоренно продвинуть вопрос о вступлении Киева. При этом чиновники фактически игнорируют страны, которые ждут своего очереди в ЕС многие годы. Он добавил, что Будапешт настаивает, чтобы процедура проходила по‑разному для разных стран — на основе их заслуг и реальных результатов.
Ранее Венгрия добилась изменения итогового заявления лидеров ЕС по вопросу членства Украины. Петер Мадьяр вычеркнул из текста формулировку об ускорении процесса для Киева.
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