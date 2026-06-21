Зеркальный пруд в Вашингтоне снова отремонтируют, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Недавно отреставрированный Зеркальный пруд в Вашингтоне придется снова ремонтировать из-за действий вандалов, сообщил президент США Дональд Трамп.
Ранее американский лидер сообщил, что испортившие Зеркальный пруд вандалы были арестованы. Он добавил, что за подобное преступление им будет грозить тюремный срок.
«Сегодня мы встретились с подрядчиками. Вероятно, нам придется спустить и слить большую часть воды, чтобы провести необходимый ремонт, но мы сделаем все максимально быстро», — написал Трамп в Truth Social.
По словам Трампа, преступники прорезали 75-метровую борозду в фасаде бассейна. Помимо этого, они залили в воду агрессивные химикаты.
Американский лидер назвал случившееся оскорблением памяти президентов Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна.
В апреле Трамп объявлял, что власти отремонтируют Зеркальный пруд на Национальной аллее американской столицы между монументом Джорджу Вашингтону и мемориалом Авраама Линкольна, сменив покрытие на «синий цвет флага США», чтобы и вода приобрела такой же цвет. Однако спустя несколько дней после ремонта вода позеленела, пришлось проводить дополнительные работы.
Зеркальный пруд — знаковое место, рядом с которым американский общественный деятель Мартин Лютер Кинг произнес историческую речь «У меня есть мечта». Кроме того, именно здесь была снята одна из культовых сцен мирового кинематографа: встреча Форреста Гампа и его возлюбленной Дженни во время антивоенного митинга.