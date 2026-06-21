Зеркальный пруд в Вашингтоне снова отремонтируют, заявил Трамп

Зеркальный пруд — знаковое место, рядом с которым американский общественный деятель Мартин Лютер Кинг произнес историческую речь «У меня есть мечта». Кроме того, именно здесь была снята одна из культовых сцен мирового кинематографа: встреча Форреста Гампа и его возлюбленной Дженни во время антивоенного митинга.