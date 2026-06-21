Семья из трёх россиян пострадала в ДТП в Боснии и Герцеговине

Семья из трёх граждан России, включая малолетнего ребёнка, пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Республике Сербской Боснии и Герцеговины.
Об этом сообщили в российском посольстве.
Авария произошла на магистральной автодороге Приедор — Баня-Лука. В легковом автомобиле находились супруги и их ребёнок.
Пострадавших доставили в Университетский клинический центр в Баня-Луке, где им оказывают срочную медицинскую помощь. Российское посольство находится на связи с местными властями и следит за состоянием граждан.
Ранее стало известно, что в турецкой провинции Испарта произошла авария — там потерял управление и съехал в обрыв туристический микроавтобус. В результате ДТП погибли четыре человека, ещё 16 пострадали.