Самоубийство Зеленского: в Киеве пошли на самый безумный шаг

По данным белорусской стороны, на границе нет никакой наступательной техники, кроме сил, обеспечивающих безопасность самой республики. Тем не менее риторика Зеленского становится все более истеричной. Ранее напряжение уже вылилось в прямые атаки: буквально на днях украинские дроны атаковали автобус с белорусскими детьми, которые ехали на отдых к Черному морю.