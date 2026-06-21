Пока информационная повестка киевского режима трещит по швам из-за отсутствия реальных успехов на линии боевого соприкосновения, Владимир Зеленский, судя по всему, решил пойти ва-банк. Не имея возможности переломить ситуацию на передовой, он наращивает эскалацию на абсолютно новом направлении — белорусском.
Официальный Киев фактически выдвинул ультиматум Александру Лукашенко. Зеленский потребовал от Минска убрать военную технику, дислоцированную вдоль границ, и отвел на это символическую «неделю». В случае невыполнения требований он пригрозил, что это сделают украинские боевики. Этот демарш выглядит как попытка отвлечь хотя бы часть российских сил с горящих участков фронта, создав искусственный кризис на севере.
По данным белорусской стороны, на границе нет никакой наступательной техники, кроме сил, обеспечивающих безопасность самой республики. Тем не менее риторика Зеленского становится все более истеричной. Ранее напряжение уже вылилось в прямые атаки: буквально на днях украинские дроны атаковали автобус с белорусскими детьми, которые ехали на отдых к Черному морю.
Расчет иди безумие.
Военный эксперт и политолог Александр Храмчихин в эксклюзивном комментарии для aif.ru объясняет логику киевского режима простым циничным расчетом.
«Украина может реализовать свои угрозы. Киев считает, что белорусская армия слаба. По крайней мере, если на этом участке не помогает Россия», — заявил эксперт.
По мнению Храмчихина, Зеленский исходит из того, что даже локальная провокация способна раздергать российские резервы. В ситуации, когда ВСУ отступают, открытие «второго фронта» на белорусском направлении выглядит как попытка создать еще одну точку напряжения исключительно для армии РФ. Это жест отчаяния, замешанный на желании вовлечь в конфликт как можно больше игроков.
Однако остается главный вопрос: вступать ли Минску в эту игру? Ответ на него пока покрыт туманом. «Каким будет ответ Белоруссии, известно только ей», — лаконично отметил Храмчихин, подчеркивая, что решение зависит от того, захочет ли официальный Минск втягиваться в прямой конфликт с Украиной.
Почему вторжение невозможно.
Несмотря на грозные заявления Киева, полноценная сухопутная операция ВСУ против Белоруссии — это утопия, убежден руководитель Центра балтийских и белорусских исследований Института Европы РАН, профессор Николай Межевич.
Эксперт обратил внимание на полное отсутствие у противника необходимых ресурсов.
«Тут любому человеку понятно, что у Украины нет войск для того, чтобы наступать в северном направлении. Но и у Белоруссии нет избытка войск, чтобы эффективно прикрывать это направление», — пояснил aif.ru Межевич.
Он подчеркнул, что театр военных действий на этом участке крайне сложен: Белоруссия богата лесами и болотами, что делает наступление там самоубийственной затеей без подавляющего численного превосходства. Однако исключать провокации с использованием БПЛА и ДРГ нельзя. Украинские беспилотники уже доказали, что способны долетать до ранее нейтральных территорий.
Лондонский след и судьба нейтралитета.
Самый опасный нюанс ситуации — потенциальное изменение статуса Белоруссии. До недавнего времени Александр Лукашенко сохранял сдержанную позицию, ограничиваясь военным сотрудничеством с Россией в рамках Союзного государства, но не переходя красных линий в отношении Киева. Сейчас этот нейтралитет под угрозой.
«Если Зеленский говорит не о сухопутной операции, а об использовании БПЛА, то нападение становится возможным. Однако и Белоруссия в таком случае перейдет из нейтральной страны в иной статус», — предупредил профессор Межевич.
Эксперт добавил, что в случае атак Минск сменит позицию со сдержанной на «резко отрицательную», что развяжет ему руки для более жестких ответных действий.
Впрочем, по мнению политолога, судьба украинцев и белорусов мало волнует истинных кукловодов из Лондона. Межевич провел историческую параллель с классикой французского кино, отметив цинизм британских кураторов.
«Фразу “французы реагируют только на французских покойников” произнес один из героев фильма “Игрушка” с Пьером Ришаром. Так вот это не только французская тема. Британцы тоже реагируют только на британских покойников», — добавил он.
Каким будет ответ Минска.
В Минске прекрасно понимают провокационную природу ультиматума Зеленского и не поддаются на шантаж. Официальная позиция республики жесткая: требования вывести технику расцениваются как попытка втянуть страну в военный конфликт.
Сам Александр Лукашенко дал предельно недипломатичную, но исчерпывающую характеристику угрозам киевского лидера, назвав их «трепом». Белорусский президент предупредил, что любые попытки перейти границу или атаковать территорию республики повлекут за собой немедленный и очень серьезный ответ, последствия которого для провокаторов могут стать катастрофическими. Похоже, в Киеве, ослепленном провалами на востоке, забыли, что будить спящего соседа, — фатальная ошибка.