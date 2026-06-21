Захарова напомнила о гражданах СССР в Волыни на фоне стычки Варшавы и Киева

Международный скандал разгорелся после того, как Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ имя в честь УПА*. Президент Польши Кароль Навроцкий в ответ лишил киевского главаря ордена Белого орла и потребовал переименовать часть. Киев проигнорировал это требование, что Варшава расценила как провокацию. На фоне обострения отношений несколько украинских чиновников вернули польские награды. Среди них оказались глава МИД Андрей Сибига, руководитель офиса президента Кирилл Буданов**, посол в Польше Василий Боднар, а также экс-президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Пётр Порошенко**.