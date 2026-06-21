Россияне увидят небесное рандеву Венеры и Луны в июле

Сразу три астрономических события ожидаются в июле: сближение Венеры с Луной, полнолуние «Луна Оленя» и пик метеорного потока Южные дельта-Аквариды.
Об этом сообщили РИА Новости в обсерватории Университета Решетнева.
Первое и самое красивое явление произойдёт в ночь на 17 июля. Тонкий лунный серп, освещённый всего на 14%, окажется рядом с ослепительно яркой Венерой в созвездии Льва. Расстояние между небесными телами составит чуть более двух градусов.
Двадцать девятого июля наступит полнолуние, которое называют «Луной Оленя». Оно будет заметно низкой траекторией над горизонтом — в Красноярске, например, диск поднимется всего на 13 градусов в созвездии Козерога.
Завершит месяц метеорный поток Южные дельта-Аквариды. В ночь с 30 на 31 июля он достигнет пика, обещая до 25 метеоров в час. Однако почти полная Луна помешает наблюдениям, скрыв своим светом большинство тусклых вспышек.
Ранее просветитель и преподаватель Сергей Чумаков рассказал, что летом 2026 года москвичи смогут наблюдать сближение Юпитера и Венеры, метеорные потоки, частное солнечное и полутеневое лунное затмения.