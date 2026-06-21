Россияне в июле увидят небесное рандеву Венеры и Луны

КРАСНОЯРСК, 21 июн — РИА Новости. Жители России смогут наблюдать небесное рандеву яркой Венеры и тонкого серпа Луны, свидание пройдет в созвездии Льва в ночь на 17 июля, рассказали РИА Новости в обсерватории Университета Решетнева.
«Одно из самых красивых астрономических событий произойдет 17 июля. Тонкий, едва освещенный лунный серп (всего 14%) окажется в непосредственной близости от ослепительно яркой Венеры (звездная величина −4,1). Расстояние между небесными телами составит всего 2°33', что позволит без труда наблюдать их вместе. Небесные тела встретятся в созвездии Льва», — говорится в сообщении.
Также в июле произойдет еще два астрономических события. Двадцать девятого июля наступит полнолуние, которое традиционно называют «Луной Оленя». Для наблюдателей в Северном полушарии оно будет значительно своей низкой траекторией. Например, в момент кульминации в Красноярске лунный диск поднимется над горизонтом на 13 градусов. В это время спутник Земли будет находиться в созвездии Козерога.
В конце июля, в ночь с 30 на 31 число, жители страны смогут наблюдать пик метеорного потока Южных дельта-Акварид. Потенциально этот поток может производить до 25 метеоров в час, однако условия для наблюдений будут далеки от идеальных. Почти полная Луна своим светом скроет от глаз большинство тусклых метеоров.