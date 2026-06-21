Россияне в июле увидят небесное рандеву Венеры и Луны

Также в июле произойдет еще два астрономических события. Двадцать девятого июля наступит полнолуние, которое традиционно называют «Луной Оленя». Для наблюдателей в Северном полушарии оно будет значительно своей низкой траекторией. Например, в момент кульминации в Красноярске лунный диск поднимется над горизонтом на 13 градусов. В это время спутник Земли будет находиться в созвездии Козерога.