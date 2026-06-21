США против Израиля: в войне с Ираном произошел неожиданный поворот

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху попыткой сорвать мирное соглашение США и Ирана погубит не только себя, но и весь Израиль, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru политолог-американист Малек Дудаков.
Напомним, газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Нетаньяху планирует сорвать окончательное соглашение между США и Ираном. В частности, Израиль намерен продолжать военные операции против «Хезболлы» на территории Ливана, что противоречит ключевому пункту мирного соглашения.
Американская разведка считает, что Израиль недоволен условиями меморандума Трампа, подрывающими его усилия по оказанию максимального давления на Тегеран.
«Своими действиями Нетаньяху добивает не только свою репутацию, но и репутацию государства Израиль, к которому все хуже и хуже относятся во всем мире, в том числе в Соединенных Штатах и Европе. Сейчас, впервые в истории, в США более 60% американцев негативно воспринимают Израиль. Такого никогда не было. Тот старый произраильский консенсус, который когда-то скреплял американское общество, постепенно уходит в прошлое», — пояснил эксперт.
Дудаков не исключил, что любой следующий президент США будет вынужден всерьез пересмотреть отношения страны с еврейским государством.
«Мы, возможно, увидим сокращение военной, финансовой помощи. Определенные жесткие регламенты американцы будут выдвигать израильтянам в контексте любых дальнейших действий на Ближнем Востоке. Израильскому лобби придется очень нелегко при работе с США. Последствия для Израиля будут долгосрочными и крайне негативными. Интересы всего государства Нетаньяху сейчас приносит в жертву ради своих личных интересов», — подчеркнул специалист.
Ранее Дудаков объяснил, какая судьба ждет самого Нетаньяху после мирного соглашения США и Ирана.