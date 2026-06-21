США против Израиля: в войне с Ираном произошел неожиданный поворот

«Своими действиями Нетаньяху добивает не только свою репутацию, но и репутацию государства Израиль, к которому все хуже и хуже относятся во всем мире, в том числе в Соединенных Штатах и Европе. Сейчас, впервые в истории, в США более 60% американцев негативно воспринимают Израиль. Такого никогда не было. Тот старый произраильский консенсус, который когда-то скреплял американское общество, постепенно уходит в прошлое», — пояснил эксперт.