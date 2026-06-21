Навроцкий объяснил, почему лишил Зеленского высшей награды Польши

«Мы знаем, что такое война. Мы знаем, что такое борьба за независимость. Мы знаем, что такое постсоветская, а сегодня российская угроза. Но мы — гордая нация, и у нас есть свой порог боли в вопросах, которые касаются нас и наших союзников», — сказал господин Навроцкий во время публичного мероприятия на юге Польши (цитата по Rzeczpospolita).